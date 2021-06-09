В Украине заключенных хотят выпускать досрочно, если они содержатся в плохих условиях

Такие изменения в законопроект одобрил Кабинет министров Украины.
В Украине заключенных могут досрочно выпустить на свободу из-за того, что условия содержания в камерах являются ненадлежащими. Такие изменения в законопроект одобрил Кабинет министров Украины.
Как сообщили в пресс-службе КМУ, из-за ненадлежащих условий содержания сокращается срок наказания. После этого может заключенного могут условно-досрочно освободить на срок, в течение которого он находился в местах лишения свободы в плохих условиях. Также неотбытую часть наказания могут заменить более мягким наказанием на срок, в течение которого человек содержался в ненадлежащих условиях.
Согласно законопроекта заключенным могут также предоставить снять судимость до истечения сроков, указанных в статье 89 УК.
Факт того, что человек действительно содержался в ненадлежащих условиях и в течение какого времени будет устанавливать комиссия по рассмотрению жалоб. В то же время отмечается, что местный суд может обжаловать данное решение комиссии.
Напомним, ранее мы писали о том, в каких условиях сидят в VIP-тюрьмах чиновники и бизнесмены.
Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил СИЗО в Одессе и рассказал об условиях, в которых находятся заключенные. Он заявил, что условия содержания и само здание «мягко говоря, желают лучшего».