Украина Вакцинация в Украине набирает обороты, за сутки привиты более 55,5 тыс человек

2021-06-10 10:22

С начала вакцинальной кампании в стране сделали 1 545 018 Covid-прививок, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, за минувшие сутки против коронавируса привились 55 573 человека.

С начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины от коронавируса получили 1 млн 364 тыс. 568 человек, полностью прошли курс вакцинации (две дозы вакцины) 180 453 человека. Всего проведено 1 545 019 прививок.

По состоянию на 10 июня в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 666 470 человек.

Напомним, вчера в Украину прибыла очередная партия Covid-вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, приобретенная за средства госбюджета.