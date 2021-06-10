Украина Завершились выплаты карантинных 8 тысяч гривен физлицам-презпринимателям

2021-06-10 11:22

Выплату "карантинных" 8 тысяч гривен помощи физическим лицам - предпринимателям завершили. Об этом сообщает пресс-служба приложения "Дия".

Всего в 2021 году на получение "карантинной" помощи подали 337 946 заявок. Всего выплатили 2 млрд 703 млн 568 тыс. грн.

Напомним, документ предусматривал выплаты из госбюджета и из местных бюджетов застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

 

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КАРТА Прогноз погоды: 10 июня ожидаются дожди с грозами, к ночи сильно похолодает 2021-06-10 11:39
Завершились выплаты карантинных 8 тысяч гривен физлицам-презпринимателям 2021-06-10 11:22