До 8 тысяч гривен: в Украине с 1 января вырастет минималка и прожиточный минимум

В Украине с 1 января 2024 года возрастут минимальная зарплата и прожиточный минимум.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Телеграмм-канале.
Так, по словам Железняка, минимальная зарплата и прожиточный минимум возрастут уже с 1 января 2024 года. Кабмин утвердил Госбюджет-2024 на очередном заседании.
В частности, согласно принятому бюджету минимальная зарплата вырастет:
с 1 января 2024 года - до 7100 гривен;
с 1 апреля 2024 года - до 8000 гривен.
При этом прожиточный минимум вырастет с 1 января 2024 года до 2920 гривен.