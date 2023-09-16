Жизнь До 8 тысяч гривен: в Украине с 1 января вырастет минималка и прожиточный минимум

2023-09-16 12:30

 

В Украине с 1 января 2024 года возрастут минимальная зарплата и прожиточный минимум.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Телеграмм-канале.

Так, по словам Железняка, минимальная зарплата и прожиточный минимум возрастут уже с 1 января 2024 года. Кабмин утвердил Госбюджет-2024 на очередном заседании.

В частности, согласно принятому бюджету минимальная зарплата вырастет:

с 1 января 2024 года - до 7100 гривен;

с 1 апреля 2024 года - до 8000 гривен.

При этом прожиточный минимум вырастет с 1 января 2024 года до 2920 гривен.

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