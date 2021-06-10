Украина Как вырастут цены в Украине в ближайшие три года: прогноз Кабмина

2021-06-10 17:40

 

Кабинет министров Украины обнародовал Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Ожидается, что за три года цены вырастут на 17,4%.

Постановление от 31 мая 2021 года № 586 размещено на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что рост потребительских цен в среднем составит: в 2022 году - 7,2%, в 2023 году - 6,0%, в 2024 году - 5,2%.

Ожидается, инфляция (декабрь к декабрю) составит: в 2022 году - 6,2%, в 2023 году - 5,3%, в 2024 году - 5,0%.

Таким образом, за три года цены вырастут на 17,4%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

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Как вырастут цены в Украине в ближайшие три года: прогноз Кабмина 2021-06-10 17:40