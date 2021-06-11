Мир Майдан в Греции: страну охватили массовые акции протеста и забастовки из-за планов правительства

2021-06-11 14:00

В Греции вспыхнули масштабные протесты из-за планов правительства сократить рабочую неделю, однако увеличить количество рабочих часов, сообщает Bloomberg.

Масштабные забастовки и протесты охватили ключевые направления в стране, в частности, транспортный сектор. В частности, перестали курсировать корабли, прекратили движение поезда.

Наемные работники остались крайне недовольны планами правительства сократить рабочую неделю до 4 дней, однако увеличить ежедневное количество рабочих часов. Представители профсоюзов опасаются, что работодатели начнут эксплуатировать работников на фоне самого высокого уровня безработицы в стране среди других государств-членов ЕС.

Голосование по внесению изменений в действующий трудовой кодекс должно состояться уже на следующей неделе.