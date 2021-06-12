Украина Электронные больничные в Украине: как будет проходить выдача, что нужно знать

2021-06-12 13:00

В Украине в переходном режиме начала работать услуга электронных больничных, выдаваемых медицинскими учреждениями пациентам. С 1 сентября 2021 года состоится полный переход на электронную систему выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, с июня по август этого года медицинские учреждения будут формировать электронные медицинские заключения о временной нетрудоспособности, а также выдавать бумажные. При этом каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), посмотрев, когда и на какой период он был выдан.

"На этой неделе команда Минцифры вместе с Минздравом, НСЗУ, Минсоцполитики, ПФУ, ФССУ запустили электронные больничные. Это один из важнейших шагов для введения режима paperless в медицинской и социальной сферах", - написал чиновник в соцсети.

По мнению Михаила Федорова, это нововведение должно минимизировать коррупционные злоупотребления в медицинской сфере, а также сэкономить бумагу, время и деньги.

Для того, чтобы иметь возможность выдавать е-больничные, медицинские учреждения должны подключиться к Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и иметь медицинскую информационную систему (МИС), которая обеспечивает интерфейс для врачей по внесению данных.

Как объяснил Михаил Федоров, процесс выдачи больничного начинается с прихода пациента в больницу на обследование, где ему врач после осмотра сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности. В нем будет указана категория заболевания и сколько дней человек не сможет работать.

"Это документ после обследования врача. В нем нет информации о выплатах. Врач обязательно подписывает его своим КЭП. Как только вывод будет создан, пациент получит сообщение от электронной системы здравоохранения", - отметил вице-премьер-министр.

Далее информация направляется в Реестр Пенсионного Фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности, по которому начисляют выплаты.

"Вы также получите сообщение от ПФУ об этом. А потом сможете просмотреть е-больничный в собственном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Работодатель также сможет найти ваш е-больничный в кабинете страхователя на портале ПФУ", - уточнил Федоров.

Вице премьер также напомнил, что е-больничный закрывается автоматически в последний день заболевания, если нет необходимости его продления. Также его можно будет получить, если заболел кто-то из членов семьи и за ним нужно ухаживать.