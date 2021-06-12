Украина В Украине подняли стоимость обучения: названы суммы за годовой контракт в крупнейших вузах

2021-06-12 14:00

С 24 мая по 15 июня в Украине проходит внешнее независимое оценивание, после которого многие выпускники будут поступать в вузы. Получение образования по контракту по сравнению с прошлым годом подорожало на 10%.

Государственные вузы с 2020 года увеличили стоимость обучения на 10%, а в этом году – еще на 10 и в будущем – на столько же. Частные вузы также подняли расценки.

Киевский национальный университет им. Шевченко: средняя стоимость обучения - 44 200 грн в год. Самые бюджетные специальности в КНУ - история, археология, библиотечное и архивное дело, социальная работа – стоят от 31 000 грн. Самое дорогое обучение на факультете международных отношений с обязательным изучением двух иностранных языков – от 57 400 грн за год.

Одесский национальный университет: средняя стоимость обучения в ОНУ – 39 400 грн в год. Самые недорогие специальности - физико-математические науки, туризм, геология, специальности биофака, год обучения обойдется в 16 628 грн. Дороже всего получать образование на романо-германском факультете и на факультете международных отношений – от 30 000 грн в год.

Харьковский национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого: средняя стоимость обучения - 28 800 грн в год. Стоимость обучения по всем имеющимся специальностям – право, международное право, экономика составляет 29 925 грн в год на бакалавриате. Магистратура стоит 38 900 грн за год.

Львовский национальный университет имени Франко: средняя стоимость обучения - 25 500 грн в год. Обучение специальностям географического, исторического факультета, факультета культуры и искусств, математике, физике, филологии, философии - от 23 642 грн. Право, статистика, инженерия программного обеспечения дороже - до 36 255 грн.

Днепровский национальный университет имени О. Гончара: средняя стоимость обучения - 19 300 грн в год. Получение звания бакалавра для специальностей школьный преподаватель математики, химии, физики, теплоэнергетик - от 11 300 грн в год. Международные экономические отношения, общественное здоровье, медсестринство, кибербезопасность, компьютерная инженерия - до 32 900 грн.