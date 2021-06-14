После затяжной болезни в Киеве умер знаковый украинский хореограф Григорий Чапкис

В Киеве 13 июня 2021 ушел из жизни танцор и хореограф Григорий Чапкис. О смерти знаменитого хореографа стало известно в воскресенье вечером из близкого окружения танцора, сообщает "РБК-Украина".
Отмечается, что легендарный балетмейстер, народный артист Украины, лауреат 3-х международных конкурсов, многолетний судья шоу "Танцы со звездами" 24 февраля отметил 91 день рождения.
Здоровье украинского короля танца сильно пошатнулось в конце декабря - в клинику он попал с двусторонним воспалением легких.
Перед самым Новым годом Чапкиса выписали, однако накануне Рождества снова госпитализировали и направили в "Феофанию", где хореограф находился до 12 января. А уже 9 февраля Григорий Николаевич снова оказался в больнице в реанимации из-за осложнений после болезни.