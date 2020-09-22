Украина фото 90-летний Григорий Чапкис тайно женился - имя избранницы скрывает от всех

2020-09-22 15:12 336

90-летний хореограф Григорий Чапкис в четвертый раз женился. Избранница мэтра моложе его на 52 года, сообщают СМИ.

Имя возлюбленной Чапкис держит в тайне. Известно только, что с девушкой хореограф познакомился осенью прошлого года. Судьбоносная встреча произошла в ювелирном магазине.

"2020 год сыграл главную роль в истории моей жизни. Во-первых, я отпраздновал 90-летие и моя жизнь возобновилась, я женился в этом году. И я приобрел квартиру. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни", - рассказал Григорий Чапкис.

От трех предыдущих браков у хореографа двое детей. Его старшая дочь руководит балетной школой в Италии, сын живет в США. Одна внучка строит карьеру актрисы и модели в Италии, а вторая открыла свою школу танцев.

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