Украина Начала действовать новая формула растаможки авто на еврономерах - базовая ставка до 150 евро

2021-06-15 12:40

В Украине сегодня начала действовать новая формула по растаможке "евроблях". Растаможить можно лишь автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Однако это транспортное средство должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2" и быть произведено после 1995 года.

Документы предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года, на уровне не выше 1000 евро. На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов.

Закон № 1402-IX касается автомобилей, ввезенных физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находящихся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Формула растаможки не зависит от стоимости машины, учитывается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться в диапазоне от нуля до 150 евро.

Кроме этого, этот документ предлагает в течение 180 дней с момента вступления его в силу растаможивать автомобили по следующей формуле:

Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе, где Ставка базовая - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, определяется исходя из количества лет, прошедших с года изготовления транспортного средства до года определения ставки налога, и составляет:

0...9 лет - 0 евро;

10 лет - 25 евро;

11 лет - 50 евро;

12 лет - 75 евро;

13 лет - 100 евро;

14 лет - 125 евро;

15 лет и более - 150 евро.

Vе – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в кубических сантиметрах на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. см (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 2001 куб. см до 3000 куб. см (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 3001 куб. см до 4000 куб. см (включительно);

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 4001 куб. см до 5000 куб. см (включительно);

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5000 куб. см.

Fе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства.

0,0 евро - за бензиновый или гибридный двигатель;

100,0 евро - за дизельный двигатель.

Документ № 1403-IX позволяет "евробляхерам" вывезти автомобиль с территории Украины или растаможить его, ограничившись только штрафом в 8500 грн и не платить штраф в 170 тыс. грн.