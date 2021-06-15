Стало известно, когда украинский Covid-сертификат появится в приложении "Дия"

По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля текущего года внутренний украинский Covid-сертификат должен появиться в приложении "Дия".
Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.
Работа над созданием так называемого ковид-сертификата в стране продолжается.
Также состоялся официальный запуск электронных больничных. С врачами были проведены соответствующие вебинары. На сегодняшний день 109 учреждений здравоохранения уже протестировали функционал и выдали электронные медицинские заключения.
Кроме того, глава Минздрава Виктор Ляшко доложил главе государства о ситуации с задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель-май.
Президент отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.