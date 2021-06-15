Украина Стало известно, когда украинский Covid-сертификат появится в приложении "Дия"

2021-06-15 14:23

По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля текущего года внутренний украинский Covid-сертификат должен появиться в приложении "Дия".

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Работа над созданием так называемого ковид-сертификата в стране продолжается.

Также состоялся официальный запуск электронных больничных. С врачами были проведены соответствующие вебинары. На сегодняшний день 109 учреждений здравоохранения уже протестировали функционал и выдали электронные медицинские заключения.

Кроме того, глава Минздрава Виктор Ляшко доложил главе государства о ситуации с задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель-май.

Президент отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.

 

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