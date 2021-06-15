Кулеба рассказал, что "особенного" в декларации НАТО по ПДЧ для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что "особенного" во вчерашней декларации саммита НАТО относительно Украины.
Об этом министр написал в своем Facebook.
Он отметил, что если не знать контекста, то вчерашняя декларация саммита НАТО в части Украины выглядит как ничего особенного - союзники просто подтвердили преданность своему же решению 2008 года. Однако оценка декларации меняется из ничего особенного на нечто особенное, если учесть три элемента контекста:
"И если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году. Для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ. Когда нам говорят «давайте еще больше реформ», то у меня один вопрос: Сколько еще? Мы должны продолжать реформы, но мы не должны мириться с ситуацией, когда отдельные государства-члены НАТО реформы в Украине используют как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию", - добавил Кулеба.
Министр иностранных дел уверен, что Украина будет членом НАТО.
"Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украины и атлантическое пространство в целом", - резюмировал он.