Политика Кулеба рассказал, что "особенного" в декларации НАТО по ПДЧ для Украины

2021-06-15 16:40

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что "особенного" во вчерашней декларации саммита НАТО относительно Украины.

Об этом министр написал в своем Facebook.

Он отметил, что если не знать контекста, то вчерашняя декларация саммита НАТО в части Украины выглядит как ничего особенного - союзники просто подтвердили преданность своему же решению 2008 года. Однако оценка декларации меняется из ничего особенного на нечто особенное, если учесть три элемента контекста:

Еще за пару дней до саммита упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте декларации. Это правда, что мы ее буквально выгрызли в момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей. 2. До вчерашнего дня декларации саммитов НАТО принимались в 2014, 2016 и 2018 годах. Ни в одной из них союзники ПДЧ для Украины не вспоминали. Могли, но не вспоминали. Хотя в это время Украина воевала и заслуживала такую ​​поддержку. Вчерашняя декларация имеет гораздо более широкий контекст - это по сути план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России.

"И если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году. Для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ. Когда нам говорят «давайте еще больше реформ», то у меня один вопрос: Сколько еще? Мы должны продолжать реформы, но мы не должны мириться с ситуацией, когда отдельные государства-члены НАТО реформы в Украине используют как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию", - добавил Кулеба.

Министр иностранных дел уверен, что Украина будет членом НАТО.

"Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украины и атлантическое пространство в целом", - резюмировал он.