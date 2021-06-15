Украина В Украине подорожал бензин

2021-06-15 17:20

 

После публикации новой максимальной цены в Украине подорожали бензин и дизельное топливо. Стоимость автогаза, напротив, снизилась.

Об этом со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95" пишет Enkorr.

В пятницу, 11 июня в Украине обновили данные по максимально допустимой стоимости топлива. С учетом максимальных наценок цена бензина не может превышать 30,82 гривен за литр, дизельного топлива - 29,09 гривен за литр.

По состоянию на вторник, 15 июня, стоимость бензина и дизтоплива повысилась, по сравнению с прошлым днем.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,36 гривен за литр (+0,15 гривен), на бензин А-95 - 29,29 гривен за литр (+0,31 гривен), на дизельное топливо - 27,71 гривен за литр (+0,37 гривен), на автогаз - 15,61 гривен за литр (-0,05 гривен).

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В Украине подорожал бензин 2021-06-15 17:20
Стало известно, сколько украинцы заплатят за газ в июле 2021-06-15 17:00