Украина В Украине упростят выплату компенсаций медработникам

2021-06-15 19:20

В Украине упростят процедуру выплат компенсаций медицинским работникам. Cоответствующий закон вступит в силу 16 июня.

Документ опубликовали в издании «Голос Украины».

Речь идет о страховых выплатах медикам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни.

В статью 39 закона «О защите населения от инфекционных болезней» внесли изменение.

Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

Однако ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в прошлом году, а получил группу инвалидности в 2021 году.

Данный закон убирает привязку к календарному году и предоставляет возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 24 мая уже 1,4 млрд грн были направлены на выплату государственной помощи для ФЛП и наемных работников, которые прекратили работу из-за попадания региона в «красную» зону карантина.