Украина В Украине усложнят процедуру перевода денег с карты на карту: что изменится

2021-06-16 19:00

Украинские банки усложнят процедуру подтверждения переводов.

Об этом свидетельствует постановление, которое разработал Нацбанк Украины.

Цель данной инновации заключается, чтобы мошенники не смогли перехватить одноразовые коды для подтверждения операций.

Согласно новым требованиям в новом коде должно быть минимум восемь символов. Сам пароль будет действовать всего 10 минут, а потом придется вводить новый.

Процесс перевода будет выглядеть следующим образом:

запрос на перевод денег нужно будет оформлять в интернет-банкинге;

на телефон придет код, который нужно будет ввести для подтверждения (не меньше 8 символов);

только после введения кода банк проведет операцию.

Как мы писали раньше, Кабмин Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсий и соцпомощи на карточные счета, который планировалось ввести с 1 сентября.