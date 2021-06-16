В Украине усложнят процедуру перевода денег с карты на карту: что изменится

Украинские банки усложнят процедуру подтверждения переводов.
Об этом свидетельствует постановление, которое разработал Нацбанк Украины.
Цель данной инновации заключается, чтобы мошенники не смогли перехватить одноразовые коды для подтверждения операций.
Согласно новым требованиям в новом коде должно быть минимум восемь символов. Сам пароль будет действовать всего 10 минут, а потом придется вводить новый.
Процесс перевода будет выглядеть следующим образом:
Как мы писали раньше, Кабмин Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсий и соцпомощи на карточные счета, который планировалось ввести с 1 сентября.