Украина В Украине изменили оформление субсидий: как учитывают доходы украинцев

2021-06-17 18:40

 

С 1 мая Кабмин задним числом изменил порядок предоставления жилищных субсидий. Теперь у многих украинцев возникли вопросы насчет порядка оформления документов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики на своей странице в Facebook.

В случае, если человек планирует впервые подать документы на субсидию в октябре 2021 (когда начинается отопительный сезон), то для расчета ее размера берется среднемесячный совокупный доход лиц за I и II кварталы текущего календарного года.

Для тех кто планирует получить с неотопительного сезона (май) - за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

Согласно решению правительства от 19 мая (постановление № 505), рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали ее в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым субсидию:

  • предоставляли в денежной безналичной форме;
  • назначили по фактическому месту жительства лицам, которые арендуют жилые помещения на основании договора найма; индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию; внутренне перемещенным лицам;
  • назначили без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении (доме), которые не проживают по месту регистрации.

Если человек зарегистрирован в квартире родителей-пенсионеров, а работает за рубежом и официально платит там налоги, то этот вопрос регулируется пунктами 14, 24, 25, 26, 46 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848 (с изменениями).

Стоит отметить, что жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается, исходя из размера дохода за предыдущий календарный год.

 

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