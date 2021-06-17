Украина На границе Украины с Румынией появились два новых острова

2021-06-17 19:00

В устье реки Дунай, по которой проходит граница Украины и Румынии, образовались два новых острова.

Об этом сообщает Госгидрография.

«Два новых острова, которые образовались в районе 76-78 километров Килийского устья Дуная, обнаружили специалисты гидрографического отдела Управления навигации и гидрографии ГУ Госгидрография. Вероятная причина образования - природные русловые процессы, существенно влияющие на формирование рельефа дна Дуная», - сказано в сообщении.

Специалисты выявили новые острова после анализа материалов гидрографических работ и наблюдений на местности. Острова появились в устье реки со стороны Румынии по отношению к навигационному фарватеру Дуная. Поскольку на этом участке реки Дунай проходит государственная граница между Украиной и Румынией, о новых участках суши поставили в известность Госпогранслужбу.

По материалам гидрографических съемок также выявлены следующие навигационные опасности: в районе 51 мили р. Дунай - отмель с глубинами над ней от 2 до 0,8 м; в районе 83 км Килийского устья р. Дунай - ячейка с глубинами над ним от 2 до 0,2 м.