Украина Когда все пункты пропуска на границе Украины с Польшей заработают в обычном режиме

2021-06-18 15:44

Все пункты пропуска на границе с Польшей заработают в обычном режиме с 23 июня, сообщили в Госпогранслужбе. 

По данным издания Зеркало недели, заработают пункты пропуска: Устилуг, Смильница и Угринов. Они были закрыты во время локдауна.

"Сейчас принимается решение польским правительством и нас будет официально проинформирован о том, что с 23 июня с полуночи будут открыты пункты пропуска, которые сейчас не работают. Это Смильница, Угринов, Устилуг", - заявил заместитель директора департамента - начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк.

Он также добавил, что в связи с открытием новых пунктов пропуска на границе с Польшей пассажиропоток и очереди уменьшатся. При этом отметил, что в случае необходимости выехать в Евросоюз, лучше это делать с понедельника по среду, поскольку в это время нет очередей на границах.

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