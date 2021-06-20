Крокодилы гуляют: в подтопленной Ялте возникли новые проблемы

В Ялте из-за осадков затопило местный крокодиляриум, сообщает Крым.Реалии.
По информации, наводнение добралось до крокодиляриума и затопило его практически до потолка.
Как стало известно, большинство животных удалось спасти и эвакуировать, однако некоторым все же пришлось остаться.
"90% успели эвакуировать в Алушту. И какая-то часть, которая может спастись и существовать в холодной воде, остались там. Затопило до самого потолка", - заявил Жиленко.
Также отмечается, что погибших среди животных нет.
"У нас все в порядке. Ничего страшного не произошло, только крокодилы гуляют", - отметил директор заведения.