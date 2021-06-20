Мир Крокодилы гуляют: в подтопленной Ялте возникли новые проблемы

2021-06-20 11:30

 

В Ялте из-за осадков затопило местный крокодиляриум, сообщает Крым.Реалии.

По информации, наводнение добралось до крокодиляриума и затопило его практически до потолка.

Как стало известно, большинство животных удалось спасти и эвакуировать, однако некоторым все же пришлось остаться.

"90% успели эвакуировать в Алушту. И какая-то часть, которая может спастись и существовать в холодной воде, остались там. Затопило до самого потолка", - заявил Жиленко.

Также отмечается, что погибших среди животных нет.

"У нас все в порядке. Ничего страшного не произошло, только крокодилы гуляют", - отметил директор заведения.

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