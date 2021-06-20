Украинцев обяжут платить за газ по трем платежкам: во сколько обойдется новая "услуга"

Украинцам придется платить и за обслуживания внутридомовых сетей
Законопроект о том, что коммунальщики могут изымать с потребителей, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей уже принят.
По мнению главы Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергея Дяченко, выгоднее всего будет передать внутридомовые сети на баланс облгазам.
"Если этим будут заниматься специально созданные компании – они будут просить слишком много", - пояснил эксперт в комментарии "Обозревателю".
Также Дяченко отметил, что сумы в третьей платежки будут зависеть от дома.
Напомним, в июне цена на газ в Украине колеблется в диапазоне от 8 до 13,5 гривны за кубометр.
Газопоставляющие компании формируют стоимость синего топлива в зависимости от закупочной цены, а также контрактов, заключенных с импортирующими компаниями.