Украина Украинцев обяжут платить за газ по трем платежкам: во сколько обойдется новая "услуга"

2021-06-20 14:30

Украинцам придется платить и за обслуживания внутридомовых сетей

Законопроект о том, что коммунальщики могут изымать с потребителей, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей уже принят.

По мнению главы Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергея Дяченко, выгоднее всего будет передать внутридомовые сети на баланс облгазам.

"Если этим будут заниматься специально созданные компании – они будут просить слишком много", - пояснил эксперт в комментарии "Обозревателю".

Также Дяченко отметил, что сумы в третьей платежки будут зависеть от дома.

"Высотка – это одна ситуация, хрущевка – другая. Но цифры не должны быть большими. Если сравнить с транспортировкой газа – обслуживание должно стоить гораздо дешевле", - отметил эксперт.