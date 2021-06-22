Украина На Донбассе растет число нарушений режима прекращения огня

2021-06-22 10:41

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 14 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. О действиях незаконных вооруженных украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, вблизи Красногоровки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. А неподалеку Гнутово осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У населенного пункта Пески дважды обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

Около Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Майорска осуществлялись обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Золотого-4 противник обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов. В районе н.п. Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

 

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На Донбассе растет число нарушений режима прекращения огня 2021-06-22 10:41