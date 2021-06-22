Украина Украинцам еще трижды в 2021 году повысят пенсии: инфографика

2021-06-22 20:40

 

В 2021 году украинцам еще трижды повысят пенсии: в июле, октябре и декабре.

Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что с 1 июля возрастет размер минимальных пенсий, доплат и надбавок. Также в связи с увеличением прожиточного минимума получателям пенсий, назначенных до 31.12.2020 года, которые не индексировались, будет назначена доплата в размере 100 грн.

С 1 октября планируется повышение минимальных пенсий до 2500 грн, также увеличат доплаты и надбавки. Кроме этого, будут назначены дополнительные выплаты в размере до 400 грн лицам в возрасте от 75 до 80 лет.

По данным ПФУ, с 1 декабря 2021 года минимальные пенсии увеличат до 2600 грн.

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