Украина Новое школьное меню из 160 блюд должны будут ввести уже в 2022 году

2021-06-23 19:40

 

Все школы Украины с 1 января 2022 года должны ввести новое школьное меню, которое было разработано под руководством шеф-повара Евгения Клопотенко и насчитывает в перечне 160 блюд. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

По его словам, запланированный ранее на начало нового учебного года, с 1 сентября, переход не состоится во всех школах страны, поскольку часть заведений уже заключили договоры с поставщиками без учета новых норм.

"Понимаете, у нас, как у чиновников, есть два варианта: или сейчас жестко приказать, или еще раз дать время для переходного этапа. Поэтому в дискуссии мы приняли решение и мы продлим срок ввода - с 1 сентября до 1 января", - объяснил Ляшко.

Но часть учебных заведений, которые подготовились к новому порядку организации питания, все же перейдут на новое меню. А с января Минздрав запустит мониторинг контроля за этим процессом. За невыполнение норм учебные заведения будут привлекаться к административной ответственности.

Также Ляшко добавил, что внедрение нового меню - это зона ответственности органов местного самоуправления и директоров школ.

"Нормы реально ввести в существующих условиях. Меню не подорожает настолько, что его нельзя было бы ввести ", - добавил он.

Напомним, новое меню для школьников разработано на 4 недели для большего разнообразия блюд. Его автор анонсировал появление в школьных столовых традиционных украинских блюд, популярных блюд различных кухонь мира, а также увеличение доли фруктов и мяса.

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