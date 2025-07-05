Курйози Французька астронавтка полетить на Міжнародну космічну станцію із унікальним "бонусним меню" від шефа

2025-07-05 08:28

У 2026 році французька астронавтка Софі Адено відправиться на Міжнародну космічну станцію (МКС) із унікальним "бонусним меню", яке розробила відома шеф-кухарка Анн-Софі Пік - володарка 10 зірок Michelin.

До раціону увійшли класичні французькі делікатеси, зокрема крем з фуагра на бріоші, біск із лобстера та краба, суп із пастернаку, тушкована яловичина з чорним часником, курятина з мадагаскарським перцем, а також шоколадний крем і рисовий пудинг із кокосом.

За словами Європейського космічного агентства (ESA), це "шматочок Франції у космосі", який має не лише смакові переваги, а й важливе психологічне значення для підтримки настрою астронавтів під час тривалих місій.

Розробка меню була складним процесом, адже космічна їжа має відповідати суворим вимогам: бути легкою, не утворювати крихт і зберігатися щонайменше 24 місяці. Зазвичай астронавти харчуються консервованими, вакуумованими або сублімованими продуктами, а свіжі страви – рідкісна розкіш.

Софі Адено, колишня пілотеса і 42-річна науковиця, зазначила, що французькі смаки допоможуть їй зберегти відчуття дому і зв’язок із Землею під час перебування на орбіті. Вона також планує поділитися їжею з колегами на МКС.

Водночас оновлене меню викликало суперечки в інтернеті через використання фуагра - делікатесу, приготованого із печінки качок або гусей, яких примусово відгодовують. Деякі користувачі соцмереж засудили цей вибір, назвавши його етично проблемним.

ESA наразі не прокоментувало критику, наголошуючи на важливості підтримки психологічного комфорту астронавтів.