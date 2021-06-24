Коронавирус В МОЗ рассказали, какая вакцина от коронавируса безопасна для беременных

2021-06-24 21:40

В Украине пока используется только одна такая вакцина.

Если существует высокий риск заболеть беременных можно прививать от коронавируса, Однако для этого нужно использовать мРНК-вакцину.

Как сообщили в Telegram Нацслужбы здоровья Украины беременные женщины могут тяжелее переносить COVID-19. Женщин рекомендовали прививать мРНК-вакциной. В Украине пока используется только одна такая вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Если же будущая мама получила первую дозу вакцины против COVID-19 AstraZeneca (Covishield, SKBio) - до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второй прививки. На основе этого женщина сама будет решать, получать вторую дозу или дождаться родов.

Отметим, что инструкцией вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech запрещается прививки беременных.

Ранее мы сообщали о том, что после прививки человек не сразу становится защищенным от коронавируса: в МОЗ назвали сроки.

Напомним, в мае в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса второй дозой. Сроки по каждой из вакцин ранее озвучил главный санитарный врач Виктор Ляшко.