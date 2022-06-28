ВОЙНА В Украине фото + видео Сегодня День Конституции Украины - история главного документа страны

2022-06-28 10:25

Сегодня, 28 июня Украина отмечает День Конституции – годовщину принятия основного закона страны.

Парадоксально, но факт: Украина прожила без собственной Конституции практически пять лет. Более того, Украина стала последней страной бывшего Союза, которая приняла собственную Конституцию. До этого с момента обретения независимости ее заменяла Конституция Украинской советской социалистической республики 1978 года.

28 июня 1996 года Верховная Рада наконец, после многомесячных дебатов, приняла Основной Закон нашей страны. Во время голосования "за" высказались 315 парламентариев.

С первых дней провозглашения независимости попытки принять Конституцию не увенчались успехом. В 1995 году президент и Верховная Рада подписали Конституционный договор, в котором обсуждались ключевые принципы распределения власти в стране до принятия Основного закона.

Мороз и Кучма подписывают конституционный договор 8 июня 1995 года.

В 1996 году была создана специальная парламентская комиссия под руководством депутата Михаила Сироты, которого считают одним из "отцов" Конституции. 27 июня началось рассмотрение документа в Верховной Раде. В парламент лично приехал контролировать процесс Леонид Кучма. Депутаты работали над проектом всю ночь с 27 на 28 июня. Обсуждение затянулось на 23 часа: спикер Александр Мороз опасался, что больше не сможет собрать депутатов. Поэтому 27 июня он собрал депутатов и объявил, что работать будут до тех пор, пока Конституция не будет принята.

Депутаты под Верховной Радой радуются принятию Конституции

Парламентарии учли замечания президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта — о государственных символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной собственности. Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.

Проект Конституции Украины, принятый Верховной Радой, с автографами народных депутатов

В конце концов, 28 июня в 9:20 народные депутаты проголосовали за Конституцию Украины. За принятие проголосовали 315 депутатов; 36 – против, 12 воздержались, 30 не голосовали. Впервые в зале парламента прозвучал утвержденный Конституцией гимн. Народные депутаты торжественно внесли в зал сине-желтый государственный флаг.

День Конституции – это единственный государственный выходной, упоминание о котором есть в самом тексте Основного закона: " Статья 161. День принятия Конституции Украины является государственным праздником — Днем Конституции Украины".