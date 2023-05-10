Фото-видео фото Обнародованы первые официальные портреты короля Великобритании Чарльза ІІІ и Камиллы

2023-05-10 10:29

После коронации, состоявшейся 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, Букингемский дворец опубликовал первые официальные портреты короля Великобритании Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы.

На первом снимке Чарльз сидит в императорской государственной короне и меховой мантии, а в руках держит шар суверен и скипетр с крестом на тронном стуле 1902 г., изготовленном для будущего короля Георга V.

На второй фотографии королева-консорт изображена в Зеленой гостиной в белом шелковом платье с вышивкой золотыми и серебряными нитями.

На третьем их Величества изображены вместе.

На четвертом снимке позируют члены королевской семьи: герцог Кентский, герцогиня Глостерская, герцог Глостерский, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, принцесса Анна, принц Уэльский Уильям, принцесса Уэльская Кейт, герцогиня Эдинбург.