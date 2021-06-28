Мир Эксперты рассказали, кому не стоит употреблять малину

2021-06-28 18:20

 

Медики рассказали, что малину далеко не всем можно употреблять в свой рацион.

Отмечается, что в Украине начался сезон малины - полезной летней ягоды, которой приписывают удивительные свойства. 

Эксперты рассказали, какой вред может принести ягода, в чем ее польза и лечит ли малина простуду. 

Кому от малины следует отказаться?

По словам диетолога Ольги Кораблевой, взрослому человеку можно съедать не более 400 граммов малины в день без вреда для здоровья. Но если нет противопоказаний.

"Лучше отказаться от малины в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта - гастрита и язвы - или проблем с почками: ягода может их излишне нагружать, поскольку является мочегонной", - говорит врач. 

Кроме того, ягода является сильным аллергеном. Если у вас уже есть аллергия на другие ягоды, например, клубнику, будьте осторожны с малиной.

Также малина повышает аппетит, что не очень хорошо для худеющих.

"Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите ягоду из рациона, либо употребляйте малину с йогуртом или мягким творогом", - добавила диетолог.

Чем же так полезна малина:

  • В малине много витамина С, калия и магния.
  • Помогает очищать кровеносные и лимфатические сосуды от холестериновых бляшек, укреплять сердечную мышцу и выводить из организма шлаки.
  • Обладает противовоспалительным эффектом салициловой кислоты, что особенно важно для больных артритами и артрозами.
  • Клетчатка и пектин нормализуют работу ЖКТ.
  • При простудных заболеваниях отвар из ягод малины смягчает и снимает воспаление горла.
  • Обладает отхаркивающим эффектом, выводит мокроту из бронхов, очищает их от слизи.
  • Антиоксиданты малины предупреждают мужское бесплодие.
  • Женщинам полезные свойства малины помогают легче пережить климакс.
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