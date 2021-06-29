В Украине за длинные выходные резко упали показатели вакцинации от коронавируса

В Украине за сутки против коронавируса Covid-19 вакцинировали 17 065 человек, сообщает Минздрав в своем официальном Telegram-канале.
Этот показатель считается крайне низким, поскольку на прошлой неделе суточное чило вакцинированых превышало 80 тысяч.
"Одну дозу получили 7591 человек, полностью иммунизированы - 9474 человек", – говорится в сообщении.
В течение суток работали 133 мобильные бригады, 230 пунктов прививки и 30 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 1 млн 912 тыс. 471 человек, из них получили 1 дозу – 1 912 469 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 589 тыс. 362 человека.