Коронавирус В Украине за длинные выходные резко упали показатели вакцинации от коронавируса

2021-06-29 12:23

В Украине за сутки против коронавируса Covid-19 вакцинировали 17 065 человек, сообщает Минздрав в своем официальном Telegram-канале.

Этот показатель считается крайне низким, поскольку на прошлой неделе суточное чило вакцинированых превышало 80 тысяч. 

"Одну дозу получили 7591 человек, полностью иммунизированы - 9474 человек", – говорится в сообщении.

В течение суток работали 133 мобильные бригады, 230 пунктов прививки и 30 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 1 млн 912 тыс. 471 человек, из них получили 1 дозу – 1 912 469 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 589 тыс. 362 человека.

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COVID-19 брал выходной? В Украине зафиксировано менее двухсот новых случаев заражения 2021-06-29 10:03