Коронавирус В Украине за сутки 705 новых случаев COVID-19, но выздоровели почти две тысячи

2021-07-01 11:39

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания коронавирусом, госпитализировано 464 человека, при этом выздоровели 1 719 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице  (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, инфицировались также 28 детей и 18 медработников. 

За последние 24 часа вирус унес жизни 51 украинца. С начала пандемии летальных случаев - 52 391.

Протестировано методом ПЦР – 20 913 человек, методом ИФА – 9 743 человека, экспресс-тестами – 18 382 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 2 235 801 человек. Проведено ПЦР-тестов 10 861 246.

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