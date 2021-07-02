Коронавирус В США заявили, что вакцина Johnson&Johnson почти на год защищает от штамма Дельта

2021-07-02 13:24

Компания Johnson&Johnson заявила, что ее COVID-вакцина продемонстрировала надежную защиту от штамма Дельта. 

"Анализ образцов крови показывает, что вакцина Johnson&Johnson вызывает нейтрализующее Дельту возникновение антител даже на более высоком уровне, чем против варианта Бета в ЮАР, где была продемонстрирована высокая эффективность препарата против тяжелого течения болезни", –  говорится в сообщении пресс-службы компании.

Разработчики препарата также сообщили, что продолжительность иммунного ответа ее вакцины составляет не менее восьми месяцев.

Напомним, в июне власти Канады приняли решение выбросить 300 тысяч доз вакцины от коронавируса производства американской компании Johnson&Johnson из-за опасений, что она загрязнена другим препаратом.

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COVID-19 в Украине: за сутки подтвердилось около 700 новых случаев заражения 2021-07-02 10:03
В июле США передаст Украине 2 миллиона доз сертифицированной вакцины Moderna 2021-07-02 09:41