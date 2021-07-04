Четыре знака Зодиака, которых ждут испытания в июле

2021-07-04 11:30

Для некоторых представителей зодиакального круга первая половина июля станет не совсем благоприятным периодом для реализации планов. Некоторые представители гороскопа поддадутся негативному влиянию. Это, так или иначе, может повлиять на сферу карьеры, финансов и семейных отношений.

Астрологи называют три знака Зодиака, которых ждут настоящие испытания в начале июля. Это Рак, Лев, Дева и Козерог.

Рак (22.06 - 22.07)

Бытовых проблем в начале месяца будет не избежать. Обстоятельства, ворвавшиеся в вашу жизнь, основательно изменили привычный порядок вещей дома и на работе. Чтобы вам меньше досаждали с вопросами делового характера, а к вашим решениям не было претензий со стороны близких, не предпринимайте ничего самостоятельно. Есть высокий риск обмана со стороны соседей или знакомых. Будьте готовы отстаивать свои границы. Чтобы восстановить силы, звезды советуют вам взять 2-3 дня отгула на работе.

Лев (23.07 - 23.08)

С 4 по 10 июля здоровье может начать шалить, в личной жизни наступит тревожная пауза, а на работе на вас посыплются все шишки. Ваша последняя надежда - друзья, которые не дадут окончательно расклеиться, помогут советом и делом. Если сегодня вы ожидаете поступления денежных средств на карту, отложите часть денег на потом. Они вам пригодятся на важные вещи. Некоторые представители знака поймут, что сегодняшний день совершенно не располагает к общению. И в этом случае важно поступать так, как подсказывает сердце.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девы будут настроены по-боевому. Несмотря на то, что в профессиональной деятельности не все будет складываться благополучно, конфликты на работе или в семье будут непродолжительными, а некоторые перемены в жизни могут сильно изменить ваши планы. Поэтому старайтесь не планировать на сегодня ответственные и важные дела.

Козерог (22.12 - 20.01)

В начале июля вам предстоят непростые дни во всем, что касается отношений и договоренностей. Больше всего дискомфорта могут доставить деловые партнеры и близкие люди, которым вы могли всецело доверять ранее. Вина за ошибки в общем проекте может внезапно свалиться на вас. Поэтому строить долгосрочные планы пока что бессмысленно. Звезды советуют направить внимание на проекты недвижимости, смену рода деятельности, а также хобби. Это позволит хоть как-то отвлечься от происходящего.