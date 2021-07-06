Коронавирус Минздрав назвал срок действия COVID-сертификатов

2021-07-06 19:00

Срок действия украинских COVID-сертификатов будет действителен 12 месяцев.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью ТСН, которое опубликовали во вторник, 6 июля.

Он подчеркнул, что у каждого документа, связанного с вакцинацией, есть свой срок.

«Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 - это полгода, ПЦР-тест - это 72 часа», - сказал Кузин.

Как мы писали ранее, что вакцины от коронавируса, утвержденные для использования в ЕС, эффективны против варианта Дельта и других известных штаммов.

Таковы данные Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 065 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 501 831 прививку, еще 589 362 человека получили обе дозы вакцины (из них два человека получили первую дозу за рубежом).