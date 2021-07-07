Спорт ЕСЛИ МЫ НЕ МОЖЕМ ПОЕХАТЬ В РФ, МЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ ЧЕМПИОНАТ МИРА САМИ - Сергей Харченко

2021-07-07 18:20

О существовании в Украине пляжного футбола и об его успешности многие узнали в тот момент, когда украинской сборной, прорвавшейся в финальную часть Чемпионата мира, запретили поездку на игру в РФ "из соображений безопасности". Решение о запрете приняла Ассоциация пляжного футбола, тем закрыв украинским спортсменам дорогу к победе. "Известия в Канаде" поговорили об этом решении с Сергеем Харченко, "отцом- развивателем" Ассоциации пляжного футбола Украины.

- Если бы сборная поехала на игру в РФ, какие бы шансы у нее были?

- Шансы были очень высоки. Во-первых, от скандала из-за нашего отказа ехать уже есть позитивный эффект – неимоверное внимание к пляжному футболу, которого (внимания - Изв) раньше у нас не было. Во-вторых, я должен сказать, что недавний матч Украина – Швейцария – это лучшее, что я видел в Украине в этом виде спорта за все годы.

Украинская сборная показала себя как неимоверно мотивированная и сильная. Как специалист скажу, что Украина трижды принимала участие в финалах чемпионата мира - в 2005-м, 2011-м 2013-м. Но сейчас можно ответственно сказать, что у нас сейчас – лучшая команда за всю историю пляжного футбола Украины.

- То есть решение не ехать срубило перспективы команды на взлёте?

- Что бы произошло там, куда мы теперь не едем – это второй вопрос. Но как специалист должен подчеркнуть, что команда сейчас очень сильна. Поэтому сейчас нам нужно объединиться: министерству, федерации и спонсорам, и провести следующий Чемпионат мира в Киеве.

- Это технически реально или это наша мечта?

– Поверьте, я знаю что говорю. Имея такую подсветку, которая сейчас есть из-за того, что мы не поехали в Россию, 2025-2030 годы станут для Украины в пляжном футболе временем великих шансов. Для этого нужно только политическое решение.

- А Украину не дисквалифицируют из-за решение не ехать в Россию на игру?

- По этому поводу решение должна огласить ФИФА. Но таких прецедентов ещё не было - решение не ехать на игру принимается впервые за всю историю пляжного футбола.

- Это решение возникло из соображений безопасности или оно родилось из-за политических мотивации?

- Как гражданин Украины я имею свое мнение и считаю, что это решение - политическое. Оно безусловно связано с тем, что сейчас происходит на Донбассе.

- От имени Ассоциации пляжного футбола Украины свою позицию высказал Владислав Ващук. В его словах сквозит отчаяние. Так, видимо, настроены сейчас многие украинские спортсмены?

- Его позицию можно понять. Задача спортсмена – выигрывать. И какая ему разница, где выигрывать. А с другой стороны, Ващук - руководитель и функционер, а как функционер он должен быть аккуратным. Но его мнение как спортсмена мне абсолютно понятно.

- Остаётся надеяться, что следующий чемпионат мира будет в Украине и Украина будет побеждать?

- У нас есть все шансы, чтобы произошло именно так. Сейчас главное, чтобы наших спортсменов-сборников не забыли.

- Они сейчас на новостном острие, в ближайшее время их точно не забудут.

- Пусть ловят момент славы. Сейчас есть окно возможностей, возникшее в том числе и из-за отказа ехать в РФ. И можно создать на этом стратегию, вырвать для Украины позицию чемпиона мира. Если мы не можем поехать в РФ, мы должны провести Чемпионат сами.