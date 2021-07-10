Как новолуние в Раке отразится на всех знаках Зодиака. Гороскоп на 10 июля

2021-07-10 12:00

Сегодняшнее новолуние произойдет в 4:16 по киевскому времени в созвездии Рак. Эта фаза луны считается самой лучшей для того, чтобы поставить перед собой новые цели и получить благоприятные шансы для их реализации. Период заставит многих задуматься о своем истинном предназначении, семейных и духовных ценностях, собственном доме и родных.

Несколько недель после новолуния станут идеальным временем для восстановления семейных связей и личного обновления. Главное - не бояться начать жизнь с чистого листа.

Овен (21.03 - 20.04)

У вас будет полно дел сегодня. Все чувства будут обострены и вы можете острее реагировать на все происходящие в вашей жизни события. Любой незначительный повод может спровоцировать конфликт. Не исключено, что подлить масла в огонь могут ваши недоброжелатели. Но Луна будет благосклонна к вам и поможет вовремя распознать все мотивы конкурентов.

Телец (21.04 - 21.05)

Новолуние сподвигнет Тельцов пересмотреть свои взгляды и пожертвовать личной жизнью ради карьеры. Придется серьезно постараться, чтобы наладить отношения с самим собой и окружающим миром. В делах вас пока что ждет больше потерь, чем прибыли. Запаситесь терпением и отнеситесь к изменениям решительно.

Близнецы (22.05 - 21.06)

В период новолуния лучше всего накапливать информацию и внимательно изучать поступающие предложения, взвешивая все "за" и "против". Рискованные проекты и финансовые вложения могут сказаться негативно на вашей деятельности и состоянии кошелька. Будьте осторожны, чтобы это не стало причиной разлада в семье или любовных отношениях.

Рак (22.06 - 22.07)

В новолуние у Раков может появиться желание доминировать и навязывать окружающим свою точку зрения. Эта ситуация может стать причиной конфликтов в семье или, наоборот, укрепить существующие узы. Ситуация нормализуется после 13 июля. В вашей жизни наступит один из самых благоприятных и творческих периодов.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы попадут в настоящий водоворот событий, смогут генерировать невероятные идеи и внедрять в жизнь самые смелые планы. Удача будет вам сопутствовать. Поэтому вам нужно обсуждать свои планы с близкими и выходить со своими предложениями на самые высокие уровни.

Дева (24.08 - 23.09)

Новолуние не самое удачное время для шумных компаний, поездок и деловых контактов. Семейные проблемы и выяснение отношений с близкими могут заставить вас раскошелиться. Более гармоничной для вас станет вторая половина месяца, когда ваше отношение к происходящему изменится.

Весы (24.09 - 23.10)

Новолуние для некоторых Весов ознаменуется переменами в профессиональной жизни и социальном статусе. В это время на работе возможны проблемы, вызванные внутренними накопившимися трудностями. Будьте более искренними и открытыми с близкими, это поможет укрепить с ними связь.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Новолуние не исключает перемен на работе, в руководстве вашей фирмы или идеологии компании. Поэтому Скорпионам придется чем-то поступиться, чтобы удержаться на своей позиции. Используйте нестабильный период для собственного продвижения по карьере. Вам нужно успеть сделать это до 15 июля.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У вас есть шанс начать свою жизнь с чистого листа, но перед этим необходимо расставить свои жизненные приоритеты и выделить главное. Возможно, вы сможете отказаться от того, что имеете, ради чего-то более важного и долгосрочного. Однако не спешите ничего менять в новолуние. Отложите свое окончательное решение на конец лета.

Козерог (22.12 - 20.01)

В июльское новолуние операции с деньгами могут быть неудачными. Вся финансовая сфера Козерогов может оказаться нестабильной. А некоторые проекты по работе окажутся буквально на грани срыва или потребуют от вас детального осмысления и проработки. Также сегодняшний день неудачен в плане важный переговоров и встреч.

Водолей (21.01 - 20.02)

Для вас новолуние станет наиболее дисгармоничным. Негативные новости могут вызвать депрессию и заставят чувствовать себя неуверенно. Сотрудничество и коллективная деятельность в этот период не принесет ожидаемого эффекта.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Новолуние - благоприятное время для эмоционального перерождения, смены имиджа и гардероба, а еще - для расширения круга знакомств. Хороший период для налаживания деловых и творческих связей, укрепления отношений с друзьями и родственниками. Но оценивать происходящее еще рано. Денежными вопросами в июле лучше не заниматься, они не принесут быстрого успеха.