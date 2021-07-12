Спорт Стал известен размер бонуса игрокам Италии

2021-07-12 16:40

 

В финале Евро-2020 сборная Италии в серии пенальти обыграла Англию.

Как сообщает Calciomercato, Руководство итальянского футбола объявила размер бонуса для футболистов национальной команды.

Каждый игрок сборной Италии за победу на чемпионате Европы получит 250 тысяч евро. Если бы итальянцы проиграли в финале англичанам, то получили бы по 200 тысяч евро.

Отметим, сборная Италии за турнир заработала более 28 миллиона евро призовых от УЕФА. Из этой суммы игроки получат свои бонусы.

Напомним, сборная Италии во второй раз в истории выиграла Евро. Ранее они побеждали в 1968 году, когда победили в финале в финале сборную Югославии.

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