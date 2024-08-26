ВОЙНА В Украине ВСУ продолжают наступление в Курской области: под контролем украинцев еще два села

2024-08-26 20:48

 

ВСУ продвинулись в Курской области.

Украинские военные продолжают проводить операцию в Курской области России. В некоторых местах они смогли достичь продвижения, а также заняли два населенных пункта.

Как рассказал в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта. “Есть продвижение наше в Курской области – от одного до трех километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Есть пополнение обменного фонда”, – сказал Владимир Зеленский.

Однако Президент не рассказал, какие именно населенные пункты находятся под контролем ВСУ.

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