ВСУ продолжают наступление в Курской области: под контролем украинцев еще два села

ВСУ продвинулись в Курской области.
Украинские военные продолжают проводить операцию в Курской области России. В некоторых местах они смогли достичь продвижения, а также заняли два населенных пункта.
Как рассказал в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта. “Есть продвижение наше в Курской области – от одного до трех километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Есть пополнение обменного фонда”, – сказал Владимир Зеленский.
Однако Президент не рассказал, какие именно населенные пункты находятся под контролем ВСУ.