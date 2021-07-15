Коронавирус В Бельгии вводят большие штрафы за отсутствие при себе COVID-сертификата

2021-07-15 13:43

В Бельгии вводят более жесткие правила контроля за перемещением лиц, в частности, по наличию у них цифрового COVID-сертификата или других документов, удостоверяющих состояние здоровья такого человека - результатов тестов, справок о выздоровлении после коронавируса, передает VRT.

«Любое лицо, прибывающее в Бельгию без правильно оформленных COVID-документов заплатит штраф в €250. В случае мошенничества предусмотрено взыскание в €750. Транспортные компании также могут нести большие штрафы в случае выявленных нарушений», - передает VRT.

Во время оформления поездки пассажиры должны предоставить перевозчикам цифровой COVID-сертификат и заполнить «форму пассажирской локации». С оживлением пассажирского движения в летний период перевозчики и правоохранители столкнулись с частыми попытками мошенничества с такими документами.

Некоторые из компаний-перевозчиков снисходительно относятся к такого рода нарушениям.

В ответ органы прокуратуры Бельгии решили ужесточить правила. Всех нарушителей, не имеющих надлежащих COVID-документов, а также перевозчиков, которые допускают такие нарушения, будут штрафовать на месте.

Как отмечается, пассажиры, направляющиеся в Бельгию самолетом, не должны допускаться на борт без надлежащим образом оформленной «формы пассажирской локации».

Если этого не случится, такие пассажиры будут доставлены в полицейский участок, где им предложат урегулировать дело, уплатив €250.

Если человек откажется, дело передадут в суд, который может рассмотреть возможность иного наказания, вплоть до тюремного заключения.

Транспортным компаниям, допускающим перевозки пассажиров без надлежащих COVID-документов, грозит судебный процесс, который может завершиться тюремным заключением для виновных или взысканием €48 тыс для компании.

Целевые проверки уже начались в международном аэропорту Брюсселя, с этой целью здесь задействованы дополнительные офицеры полиции. Пассажиры всех рейсов, прибывающих из-за пределов ЕС в Шенгенскую зону, подвергаются полной проверке. Подобный контроль также осуществляется на внутренних рейсах в пределах Евросоюза.