Экономика Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на неделю

2021-07-18 12:30

 

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

Об этом рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"С конца июня курс доллара на межбанке остается в "боковике", и совершает незначительные колебания в диапазоне 27,2–27,5 грн. На данных уровнях курс доллара нашел свое временное равновесие", - отметил он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю официальный курс доллара к гривне практически не изменился, на других же сегментах валютного рынка доллар незначительно снизился на 0,1-0,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 27,29 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,30/27,33 до 27,22/27,24 грн (-0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,17/27,37 до 27,13/27,31 (-0,1%/-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 12-16 июля 2021 года не покупал и не продавал валюту на межбанковском рынке. Таким образом, НБУ отказался от валютных интервенций после того, как в течение шести недель выходил на межбанк.

Отметим, глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил, что на межбанковском валютном рынке спрос превышает предложение. Однако курс находится в боковом тренде около 27,30 гривен.

subscriber subscriber

Еще по теме

Вступительная кампания-2021: на какие специальности в этом году увеличен госзаказ

2021-07-16 09:01

В Германии женщине выплатят 23 тысячи евро компенсации за то, что детский сад далеко от дома

2021-07-15 15:04

Будут ли украинцев вакцинировать по второму кругу: в Минздраве дали неожиданный ответ

2021-07-13 21:00

​Будем жариться на раскаленной сковороде: синоптик дала прогноз погоды на неделю

2021-07-13 16:20

Еще новости в разделе "Экономика"

Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на неделю

2021-07-18 12:30

НБУ назвал самые ходовые и наиболее невостребованные украинские банкноты

2021-07-16 14:23

Вступил в силу закон о продаже земли на электронном аукционе - правила и условия покупки/продажи

2021-07-06 13:05

Нацбанк обновил курсы основных валют - доллар и евро заметно подешевели

2021-07-06 11:01
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на неделю 2021-07-18 12:30
НБУ назвал самые ходовые и наиболее невостребованные украинские банкноты 2021-07-16 14:23
Вступил в силу закон о продаже земли на электронном аукционе - правила и условия покупки/продажи 2021-07-06 13:05
Нацбанк обновил курсы основных валют - доллар и евро заметно подешевели 2021-07-06 11:01