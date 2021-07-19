Коронавирус Глава МОЗ Украины анонсировал появление первого лекарства от COVID-19

2021-07-19 11:39

В ближайшее время в Украине объявят о создании инновационных препаратов от COVID-19, которые только начинают появляться в мире. 

"Появились некоторые инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления о том, что сделала Украина по инновационных препаратах, имеющих прямое действие на вирус", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии Сегодня.

По его словам, до этого таких препаратов в Украине еще не было, а в мире они только появляются.

О том, какие это будут препараты и в каком виде – таблетки, капли или суспензия – министр не уточнил. Но добавил, что официальное заявление стоит ожидать в течение двух недель.

 

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