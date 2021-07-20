Спорт На Олимпийских играх дисквалифицировали украинского легкоатлета

2021-07-20 19:40

 

Стало известно, что Спортивный арбитражный суд увеличил срок дисквалификации Игоря Главана до трех лет и аннулировать его результаты с 25 июля 2017 года.

Ранее его дисквалифицировали, так как в его пробах нашли допинг. Тогда легкоатлет называл допинговое дело сфабрикованным, обвинял ФЛАУ в коррупции и предвзятом отношении к себе.

Главан не сможет участвовать в Олимпиаде, где он должен был выступить в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км, пишут в ФЛАУ.

Сообщается, что его заменит Валерий Литанюк, который являются следующим в мировом топ-списке и ранее был включен в резерв олимпийской команды.

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