Коронавирус Глава МОЗ Виктор Ляшко проговорился, что не работает почти каждый второй пункт вакцинации

2021-07-22 10:22

Около 40% от общего числа пунктов вакцинации в Украине так и не начали свою работу. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам украинцы стали жаловаться, что не могут пройти вакцинацию из-за того, что им отказывают в препаратах или ближайшие пункты вакцинации просто закрыты.

По его словам, речь идет, как правило о региональных пунтках.

"По состоянию на 20 июля 2021 в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42. Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области - 44 из 121, в Кировоградской области - 46 из 121, в Хмельницкой - 28 из 80, в Черкасской - 61 из 143, в Ровенской - 47 из 122, в Харьковской - 74 из 154, в Николаевской - 54 из 108, в Волынской - 43 из 87", - написал глава МОЗ.

По его словам, причин отказывать людям в прививке - нет. Он отметил, что на региональных и местных складах сейчас находится 3435103 доз антиковидних препаратов. Среди них - 961142 доз CoronaVac, "температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках".

Такая ситуация может спровоцировать новую волну заболевания, считает Ляшко.

Также, Ляшко обратился к региональным руководителям департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый пункт прививки и обеспечить их работу.

Украинцев министр попросил жаловаться.

"Если не работает ближайший пункт вакцинации, который указан в перечне list.covid19.gov.ua или отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин, сообщайте об этом нам по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19", - написал министр.