Мир Coca-Cola буде випускати штучне молоко, вирощене в лабораторії з клітин

2021-07-23 18:33

Компанія Central Bottling Company, також відома як Coca-Cola Israel, підписала стратегічну угоду з ізраїльським стартапом Biomilk про співпрацю для розробки продуктів на основі технології вирощування клітинного молока. У проєкт інвестують 2 млн доларів, повідомляє SEEDS.

Компанія Central Bottling є приватним ізраїльським виробником та дистриб’ютором безалкогольних напоїв, алкогольних напоїв та молочних продуктів. Фірма має ізраїльську франшизу продуктів Coca-Cola від Coca-Cola International.

Компанія Biomilk, акції якої продаються на Тель-Авівській фондовій біржі, заявила, що співпраця з потужним інвестором допоможе активізувати науково-дослідні роботи. Для створення штучного продукту в лабораторії використовують клітини, що виробляють молоко, із вим’я корів. Їх розміщують у біореакторі, де клітини піддаються дії матеріалів, запатентованих фірмою для виробництва молока. Таким чином утворюється продукт ідентичний натуральному.

Central Bottling Company інвестує загалом 2 мільйони доларів у Biomilk. Половина суми буде вкладена після підписання остаточної угоди, а решта 1 мільйон доларів буде інвестовано після досягнення основних етапів проєкту. Після успішної розробки остаточного продукту штучне молоко почнуть масово виготовляти на заводі Central Bottling Company, повідомляє The Times of Israel.

 

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