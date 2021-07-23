Украина Власти Франции сегодня открыли границы для украинских туристов

2021-07-23 15:15

Власти Франции разрешили въезд для всех типов путешествий украинцев, сообщил в пятницу, 23 июля, глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. На въезде: свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее сообщалось, что Нидерланды начали пускать всех украинцев с 22 июля. А с 26 июля въезд для украинских туристов откроют Швеция и Финляндия.