Украина Сепаратисты обстреляли украинский Нью-Йорк из запрещенных орудий, ранены двое солдат ВСУ

2021-07-26 09:40

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили двое украинских солдат. Воины находятся в военном госпитале, состояние оценивается, как средней тяжести.

Как сообщает пресс-центр Штаба ООС, неподалеку Новозвановки противник вел огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского враг обстреливал позиции из автоматических станковых гранатометов. У Нью-Йорка 4 раза открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов. В направлении Причепиловки наемники трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Южного осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.