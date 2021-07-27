Мир Ученые: Глобальные катаклизмы на Земле не остановить

2021-07-27 20:20

Ученые пришли к выводу, что природные катаклизмы, которые в последнее время участились во всех уголках планеты, уже не остановить из-за непоправимых изменений климата, сообщает Bloomberg.

Наводнения в Западной Европе и Китае, волны жары в США и Канаде, лесные пожары в Сибири, температурные рекорды в Турции и Северной Африке - новости пестрят этими событиями.

Немецкий метеоролог Йоханнес Кваас выразил мнение, что климат не сразу реагирует на изменения, а потепление и связанные с ним погодные явления, являются большей мерой реакцией на выбросы, попавшие в атмосферу еще несколько десятилетий назад.

По его словам, планета уже нагрелась на 1,2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, что является огромным изменением.

Он добавил, что если человечеству удастся снизить выбросы, потепления все равно не избежать: к концу века температура на планете будет на 1,5-2 градуса выше, чем в доиндустриальные времена.