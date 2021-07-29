Украина День молодежи в Украине больше не будут отмечать в июне

2021-07-29 19:20

 

В Украине перенесли дату празднования Дня молодежи. Со следующего года этот праздник начнут отмечать 12 августа, а не в последнее воскресенье июня, как ранее.

Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 29 июля.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский подписал указ, чтобы поддержать стремление украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утвердить демократические ценности и свободы, а также, чтобы учесть инициативу молодежных организаций и движений.

Кроме того, сообщается, что президентский указ от 22 июня 1994 года № 323 "О Дне молодежи", по которому этот праздник отмечали ежегодно в последнее воскресенье июня, утратил силу.

Новый указ Зеленского начнет действовать с 1 января 2022 года.

Напомним, в этом году президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram пост, посвященный Дню молодежи. На фото запечатлен глава государства, улыбающийся для селфи, которые снимают молодые люди рядом с ним.

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День молодежи в Украине больше не будут отмечать в июне 2021-07-29 19:20