Спорт Китай впереди планеты всей, Украина в шестом десятке: медальный зачет Олимпиады

2021-08-01 15:00

XXXII летние Олимпийские игры, что проходят в японском Токио, добежали экватора. Разыграно уже более 160 комплектов медалей.

Медальный зачет уверенно возглавляет Китай. На втором месте США. А первую тройку замыкают хозяева Олимпиады.

В пятерке также Австралия и сборная олимпийских атлетов (так называемые "ихтамнеты").

Украинские олимпийцы на данный момент завоевали шесть наград - 1 серебряную и 5 бронзовых.

Серебро взял украинский пловец Михаил Романчук, финишировав вторым в заплыве на 1500 м.

Бронзовыми призерами Олимпиады стали дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин, пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, Михаил Романчук на дистанции 800 метров, а также теннисистка Элина Свитолина.