Спорт Футбольную сборную возглавит украинский тренер, его имя назовут 9 августа – Павелко

2021-08-07 13:00

Национальную сборную Украины по футболу возглавит украинский специалист, его имя назовут 9 августа. Об этом 6 августа в комментарии YouTube-каналу "Профутбол Digital" сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

После ухода из сборной Андрея Шевченко СМИ называли его возможными преемниками главного тренера клуба "Аль-Айн" (ОАЭ) Сергея Реброва и главу комитета национальных сборных команд УАФ Мирона Маркевича.

"Давайте немного потерпим до понедельника. В понедельник состоится исполком УАФ, и на нем вы все увидите. Могу сказать, что в понедельник сборная получит новый тренерский штаб… У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с кем из кандидатов... Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте", – сказал Павелко.

У главы УАФ уточнили, не думали ли в футбольной ассоциации о кандидатуре иностранного тренера для сборной.

"Я уверен, что в Украине много своих специалистов, которые намного лучше знают и понимают наш футбол. И я уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную", – подчеркнул Павелко.