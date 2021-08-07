Спорт Футбольную сборную возглавит украинский тренер, его имя назовут 9 августа – Павелко

2021-08-07 13:00

 

Национальную сборную Украины по футболу возглавит украинский специалист, его имя назовут 9 августа. Об этом 6 августа в комментарии YouTube-каналу "Профутбол Digital" сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

После ухода из сборной Андрея Шевченко СМИ называли его возможными преемниками главного тренера клуба "Аль-Айн" (ОАЭ) Сергея Реброва и главу комитета национальных сборных команд УАФ Мирона Маркевича.

"Давайте немного потерпим до понедельника. В понедельник состоится исполком УАФ, и на нем вы все увидите. Могу сказать, что в понедельник сборная получит новый тренерский штаб… У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с кем из кандидатов... Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте", – сказал Павелко.

У главы УАФ уточнили, не думали ли в футбольной ассоциации о кандидатуре иностранного тренера для сборной.

"Я уверен, что в Украине много своих специалистов, которые намного лучше знают и понимают наш футбол. И я уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную", – подчеркнул Павелко.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стало известно имя возможного нового тренера сборной Украины по футболу

2021-08-04 18:20

Новая напасть обрушилась на украинский курорт после медуз, кадры: отдых испорчен

2021-08-02 19:20

В УАФ объяснили, почему Шевченко покинул пост тренера. Замену ему начнут искать через неделю

2021-08-02 19:00

Расстегнулась пуговица. Украинский стрелок упустил шанс на "бронзу" на Олимпиаде

2021-08-02 17:40

Еще новости в разделе "Спорт"

Футбольную сборную возглавит украинский тренер, его имя назовут 9 августа – Павелко

2021-08-07 13:00

Барселона потеряла звездного форварда Лионеля Месси из-за слишком жестких правил Ла Лиги

2021-08-06 18:33

Звезда Евро-2020 Джек Грилиш подписал 6-летний контракт с Манчестер Сити - сумма трансфера 120 млн

2021-08-06 12:40

Украинская легкоатлетка заявила, что ей стыдно за страну, комментируя выступление на ОИ-2020

2021-08-05 21:00
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Футбольную сборную возглавит украинский тренер, его имя назовут 9 августа – Павелко 2021-08-07 13:00
Барселона потеряла звездного форварда Лионеля Месси из-за слишком жестких правил Ла Лиги 2021-08-06 18:33
Звезда Евро-2020 Джек Грилиш подписал 6-летний контракт с Манчестер Сити - сумма трансфера 120 млн 2021-08-06 12:40
Украинская легкоатлетка заявила, что ей стыдно за страну, комментируя выступление на ОИ-2020 2021-08-05 21:00